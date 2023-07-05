Çinli üst düzey diplomattan Japonya ve Güney Kore'ye: 'Asla bir Batılı olamayacaksınız'

Arşiv - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi açıklama yaptı.
CNN'in haberine göre Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında Çingdao kentinde düzenlenen üçlü forumda konuştu.
Çoğu Amerikalı ve Avrupalının Çin, Japonya ve Güney Kore vatandaşını birbirinden ayırt edemediğine değinen Vang, Japonya ve Güney Kore'yi Batı'dan farklı bir "stratejik özerklik" duygusu geliştirmeye çağırdı.
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Öte yandan Associated Press'in (AP) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, bugünkü basın toplantısında üst düzey yetkili Vang'ın yorumlarına ilişkin soruya "Bu yorumlara kesinlikle katılmıyoruz." yanıtını verdi.