Çipras’tan Miçotakis’e istifa çağrısı: Şerefinle ayrıl

Efsyn gazetesinde yayımlanan yazısında “Politikacıların ve gazetecilerin yasal ve yasa dışı olarak izlenmesine ilişkin ortaya çıkan ifşaat, Anayasa’ya ağır bir hakaret teşkil etmekte” diyen Çipras, Miçotakis’in skandal sonrası siyasi sorumluluğunu kabul ederek şerefiyle görevinden ayrılabilmesi için istifa etmesinin son şansı olduğunu dile getirdi. Miçotakis’i devlet içinde derin bir yapılanmanın başı olmakla suçlayan SYRİZA lideri, ülke içinde demokratik değerlerin yok sayıldığını kaydetti.

Kiryakos nMiçotakis

‘MAKSİMOS CUNTASI’ BENZETMESİ

Muhalefet lideri, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’nin Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis’in istifalarının yeterli olmadığını vurgulayarak basit bir değişimle ‘hiçbir şey olmamış gibi’ devam edilemeyeceğini belirtti. Miçotakis ve ekibini 1967-1974 yılları arasında iktidarda olan ve diktatörel bir yönetim sergileyen Albaylar Cuntası’na benzeten Çipras, Miçotakis’in çalışma ofisinin bulunduğu yere de atıf yaparak Başbakan’ın tüm sorumluluğu ‘Maksimos Cuntası’na devrederek kendisini kurtaramayacağının altını çizdi.

AB BİLGİLENDİRME İSTEDİ

Yunanistan’da gazeteci Thanasis Koukakis’in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi lideri Nikos Androulakis’in cep telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, devam eden soruşturmalar hakkında Yunanistan’dan bilgi talebinde bulundu. Skandalın patlak vermesinden iki hafta önce yayımlanan AB Komisyonu’nun “2022 Hukukun Üstünlüğü Raporu”nda, “Yunanistan’da gazetecilere yönelik saldırı ve tehditler sürüyor. Gazetecilerin mesleki ortamı daha da kötüleşti” denilmişti.

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