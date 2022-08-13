Dünya Çiprastan Miçotakise istifa çağrısı Şerefinle ayrıl
AVRUPA

Çipras’tan Miçotakis’e istifa çağrısı: Şerefinle ayrıl

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, ülkedeki dinleme skandalının ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis’i ağır ifadelerle eleştirerek istifaya çağırdı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Çipras’tan Miçotakis’e istifa çağrısı: Şerefinle ayrıl
Aleksis Çipras

Efsyn gazetesinde yayımlanan yazısında “Politikacıların ve gazetecilerin yasal ve yasa dışı olarak izlenmesine ilişkin ortaya çıkan ifşaat, Anayasa’ya ağır bir hakaret teşkil etmekte” diyen Çipras, Miçotakis’in skandal sonrası siyasi sorumluluğunu kabul ederek şerefiyle görevinden ayrılabilmesi için istifa etmesinin son şansı olduğunu dile getirdi. Miçotakis’i devlet içinde derin bir yapılanmanın başı olmakla suçlayan SYRİZA lideri, ülke içinde demokratik değerlerin yok sayıldığını kaydetti.

Kiryakos nMiçotakis
Kiryakos nMiçotakis

‘MAKSİMOS CUNTASI’ BENZETMESİ

  • Muhalefet lideri, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’nin Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis’in istifalarının yeterli olmadığını vurgulayarak basit bir değişimle ‘hiçbir şey olmamış gibi’ devam edilemeyeceğini belirtti. Miçotakis ve ekibini 1967-1974 yılları arasında iktidarda olan ve diktatörel bir yönetim sergileyen Albaylar Cuntası’na benzeten Çipras, Miçotakis’in çalışma ofisinin bulunduğu yere de atıf yaparak Başbakan’ın tüm sorumluluğu ‘Maksimos Cuntası’na devrederek kendisini kurtaramayacağının altını çizdi.

AB BİLGİLENDİRME İSTEDİ

Yunanistan’da gazeteci Thanasis Koukakis’in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi lideri Nikos Androulakis’in cep telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, devam eden soruşturmalar hakkında Yunanistan’dan bilgi talebinde bulundu. Skandalın patlak vermesinden iki hafta önce yayımlanan AB Komisyonu’nun “2022 Hukukun Üstünlüğü Raporu”nda, “Yunanistan’da gazetecilere yönelik saldırı ve tehditler sürüyor. Gazetecilerin mesleki ortamı daha da kötüleşti” denilmişti.

Yunanistan telekulak skandalıyla çalkalanıyor: Miçotakis özür diledi
GÜNDEM
Yunanistan telekulak skandalıyla çalkalanıyor: Miçotakis özür diledi
Buruk üç puan

Buruk üç puan

Visca'nın sakatlandığı maçta Trabzonspor ikide iki yaptı.
NASA tehlikeli diyerek uyardı

NASA 'tehlikeli' diyerek uyardı

​Mavi balina büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Yarın seçim olsa İstanbulu kazanırız

Kemiği kırıldı

Kemiği kırıldı

​Trabzonspor'da korkutan sakatlık.

Banka müdürünü rehin alan kişi ikna edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.