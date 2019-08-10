Dünya Çocuk istismarından tutuklu milyarder hücresinde ölü bulundu
AMERİKA

Çocuk istismarından tutuklu milyarder hücresinde ölü bulundu

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in hücresinde ölü bulundu. ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

Haber Merkezi IHA AA
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in hücresinde ölü bulundu.

66 yaşındaki Epstein, 2008’de suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, cinsel taciz suçundan tutuklanan ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

Hücresinde baygın bulunmuştu

Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan ve geçen hafta gardiyanlar tarafından hücresinde baygın bulunan Epstein'in boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumlar tarafından saldırıya uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Epstein neyle suçlanıyor?

Milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaları içeriyor. Çocukların yaşlarının 14'e kadar indiği kaydediliyor.

6 Temmuz'da New Jersey'ye özel jetiyle indiğinde gözaltına alınan Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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