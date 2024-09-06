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Dünya

Çocuk katillerine jet cevap: Bangladeş'ten sınırdaki vahşet sonrası Hindistan'a nota

Bangladeş-Hindistan hattında ilişkiler bir kez daha gerildi. Bangladeş'in, Hindistan güçlerinin sınırda 13 yaşındaki çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası gönderdiği bildirildi. Protesto notasında, Bangladeş'in bu tür acımasız eylemleri şiddetle protesto ettiği ve kınadığı bildirilerek, olaydan derin endişe duyulduğu vurgulandı.

00:43 - 6/09/2024 Cuma
AA
Bangladeş ordusu (Foto: Arşiv)
Bangladeş ordusu (Foto: Arşiv)

Bangladeş, Hindistan güçlerinin, sınırda 13 yaşındaki bir Bangladeşli çocuğu "öldürdüğü" gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası gönderdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, 1 Eylül'de yaşanan olayın ardından Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, protesto notasını Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik temsilciliğine verdi.

Protesto notasında, Bangladeş'in bu tür acımasız eylemleri şiddetle protesto ettiği ve kınadığı bildirilerek, olaydan derin endişe duyulduğu vurgulandı.

"Sorumluları adalete teslim edin"

Bu gibi eylemlerin 1975 tarihli "Sınır Yetkilileri için Hint-Bangladeş Ortak Kılavuz İlkeleri" hükümlerini ihlal ettiği ifade edilerek, Hindistan hükümetine bu tür "çirkin" eylemlerin tekrarlanmaması, sınırda işlenen tüm cinayetlerin soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi konularında çağrı yapıldı.

Gazetenin haberine göre, 1 Eylül'de Hindistan sınırına yakın Moulvibazar bölgesinde ikamet eden 13 yaşındaki bir çocuk, Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri (BSF) tarafından vurularak öldürüldü.

Hindistan ve Bangladeş, yaklaşık 4 bin 100 kilometre mesafe ile dünyanın en uzun kara sınırlarından birini paylaşıyor.



#Hindistan
#Bangladeş
#Protesto Notası
37 dakika önce
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