Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluka gidiyor
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak yarın Arnavutluk'u ziyaret edecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında, Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine ve TİKA'nın Tiran'da restore ettiği Ethem Bey Camisi'nin açılışına katılacak

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluka gidiyor
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

  • Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Türkiye’nin yaptırdığı Arnavutluk'taki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
DÜNYA
Türkiye’nin yaptırdığı Arnavutluk'taki deprem konutları açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Arnavutluk'a 522 deprem konutu
FOTOĞRAF 13
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Arnavutluk’un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli atıldı.
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Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermişti.
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Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında \"Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi\" imzalanmıştı.
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Projeyle 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark da inşa edilecek.
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Arnavutluk'a 522 deprem konutu
Arnavutluk'un Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilecek 522 konutun temeli, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle atıldı. Proje kapsamında 522 konutun yanı sıra 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.
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