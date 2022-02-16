Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BAEde iş insanlarına seslendi Türkiyeye yatırım çağrısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de iş insanlarına seslendi: Türkiye'ye yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin ikinci gününde bir araya geldiği iş insanlarına Türkiye’ye yatırım çağrısı yaptı: BAE, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki ticaret ortağıdır. Hedef ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak. Türkiye iş yapma ve yatırım konusunda son derece cazip bir mevzuata sahip.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan BAEde iş insanlarına seslendi: Türkiyeye yatırım çağrısı
 Türkiye’nin Milli Günü açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Türk bayrağı göndere çekildi, İstiklal Marşı çalındı. Mehter marşları ile karşılanan Erdoğan, daha sonra pavilyonların bulunduğu alana geçtiğinde Türk bayrağı açan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai Emirliği’ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ikinci gününde ilk olarak Türkiye Ekonomik Forumu’nda BAE’li iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile görüştü. Erdoğan görüşme sonrasında Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinliklerine katıldı.

GÜÇLÜ İRADE

  • BAE’li iş insanları ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan’ın geçen yılın kasım ayındaki ziyaretiyle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir dönemin başlatıldığını belirten Erdoğan, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü müşterek bir iradeye sahip olduklarını ifade ederek önceki gün yapılan görüşmelerde bu karşılıklı anlayışı bir kez daha teyit ettiklerini ve 13 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip nErdoğan, BAE Devlet Başkan nYardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed nBin Raşid El Maktum nile görüştü. Görüşmede ikili nilişkiler ele alındı. n
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip nErdoğan, BAE Devlet Başkan nYardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed nBin Raşid El Maktum nile görüştü. Görüşmede ikili nilişkiler ele alındı. n

TÜRKİYE’YE İLGİ GİDEREK ARTIYOR

  • Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin giderek arttığını vurgulayan Erdoğan, daha önce Türkiye’yi tercih etmiş şirketlerin de Türkiye’yi üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak gördüğünü, bu kapsamda yatırımlarını genişlettiğini ifade etti.

İŞ KURMAK İÇİN ÇOK CAZİP

Türkiye’nin iş kurma ve yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahip olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye’nin altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarının ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerinin, uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Erdoğan, daha sonra iş insanları ve yatırımcılara sözü bırakarak, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Dubai’de TOGG vurgusu

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, dünya fuarı “Dubai EXPO 2020”de Türkiye Ulusal Günü” etkinliklerine katıldı. Fuarda beraberindeki heyetle birlikte fotoğraf çektiren Erdoğan, burada Şeref Defteri’ni imzaladı. Bayrakların göndere çekildiği etkinlik alanında iki ülkenin marşları okundu. Daha sonra kürsüde ziyaretçilere hitap eden Erdoğan, “Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG’un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır” diye konuştu.” Türkiye’nin EXPO’ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımının bu alandaki güçlü duruşunun bir ifadesi olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasının ardından, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret etti.
Körfez’in güvenliği bizim güvenliğimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin, “İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.” ifadesinikullandı. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi: 13 anlaşmayı imzaladık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi: 13 anlaşmayı imzaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
FOTOĞRAF 26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.<br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.<br><br>
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Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Al Nahyan ile Kasr El Vatan Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi ve şeref defterini imzaladı.<br><br>Erdoğan, ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:<br><br>\"Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.<br><br>Vatan Sarayı'nda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.<br><br>Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyor, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.\"
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinden kareler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki gün sürecek bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Program öncesi Kasr El Vatan Sarayı'nda tören hazırlığı yapıldı.


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