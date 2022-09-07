Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı Sırbirtanda Resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı Sırbirtan'da: Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Sırbistan bu ziyarete büyük önem verirken Erdoğan'ın barışı tesis eden bir etken olduğu rolüne dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı Sırbirtanda: Resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a geldi. Erdoğan, dün Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi karşılama gerçekleştirildi.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmalar ele alındı.

Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek. Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan’a geçecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Belgrad'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Belgrad'a geldi. Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.


DHA

EKONOMİDE İŞBİRLİĞİ

Sırbistan ve Türkiye arasında ekonomide işbirliğinin de masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmelerde, özellikle ikili ilişkiler ve altyapı konularının da ele alınacağı ifade edilirken Erdoğan'ın dün dile getirdiği üzere iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılması üzerine bir anlaşma da imzalanması bekleniyor.

Balkan turunda ikinci durak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
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Balkan turunda ikinci durak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
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