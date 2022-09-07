Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı Sırbirtan'da: Resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Sırbistan bu ziyarete büyük önem verirken Erdoğan'ın barışı tesis eden bir etken olduğu rolüne dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a geldi. Erdoğan, dün Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi karşılama gerçekleştirildi.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmalar ele alındı.
Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek. Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan’a geçecek.
Sırbistan ve Türkiye arasında ekonomide işbirliğinin de masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmelerde, özellikle ikili ilişkiler ve altyapı konularının da ele alınacağı ifade edilirken Erdoğan'ın dün dile getirdiği üzere iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılması üzerine bir anlaşma da imzalanması bekleniyor.