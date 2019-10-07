Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgradda Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıladı
AVRUPA

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad'da: Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad'da: Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’a geldi. Erdoğan, havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Cuçiç, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Taju Bilgiç ve Büyükelçilik personellerince karşılandı. Erdoğan daha sonra resmi karşılama töreninin gerçekleştirileceği Sırbistan Sarayı’na hareket etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

  • Sırbistan Sarayı'ndaki resmi törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yerlerini almalarının ardından, top atışları eşliğinde iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Vucic, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Vucic, törenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık edecek.

Erdoğan Sırbistan’daki Politika gazetesine konuştu: Balkanlara yönelik politikamızı din eksenli yürütmüyoruz
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Erdoğan Sırbistan’daki Politika gazetesine konuştu: Balkanlara yönelik politikamızı din eksenli yürütmüyoruz
Anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Resmi karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TC TUR" uçağına, Sırbistan hava sahasına girişinde Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında bölgede polis helikopteri uçtu.nn

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuciç ile Belgrad'daki toplantıya limuzinle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vuciç tarafından Belgrad'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tören sırasında hükümet yetkilileriyle selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı ile resmi törende.

Sırp Cumhurbaşkanı Vuciç, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Devlet Arşivlerindeki sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilenen belgelerle ilgili bilgi aldı.

Erdoğan ve Vucic, törenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.
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