Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Bölgede barış için S-400leri almak zorundaydık
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için S-400'leri almak zorundaydık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için S-400'leri almak zorundaydık. Bizim bir savunma sistemine ihtiyacımız vardı. NATO müttefiki olarak bunu ortaklarımızdan istedk. Bize bu konuda yardımcı olmak isteyen oldu ancak kısa sürede sistemlerini geri çektiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

F-35'ler konusunda önümüz tıkanırsa, başımızın çaresine bakacağız, alternatifler arayacağız.

Bu uçakların alternatifini Çin zaten üretiyor. Nereyle adımı hızlı atabiliyorsak orayla atacağız. NATO'nun üyesi bana destek vermezse ben de kim destek veriyorsa ondan alırım.

''İdlib'de istediğimiz ateşkes, anlık ateşkesler değil''

Pazartesi günü Ankara'da yapacağımız İdlib zirvesi, gerek Rusya gerek İran'la ikili ve üçlü görüşmelerimiz olacak. Aldığımız kararları basın toplantısıyla açıklayacağız. İdlib'de istediğimiz ateşkes anlık ateşkesler değil. Artık göç kuzeydoğuya başlamış durumda, biz halkı yardım ekiplerimizle destekliyoruz. Bunu Türkiye yapıyor. Batının böyle bir derdi yok.

''Gerekli yardımı göremezsek mültecilere kapıları açmak durumunda kalırız''

3 milyon 600 insana bakan Türkiye, yeni gelecek mültecileri kaldıramaz. Bazı ülkeler bu açıklamama kızıyor ama gerekirse kapıları açmak durumunda kalacağız.

Verdikleri sözü tutmayan AB ülkelerinin tutumuna sessiz kalamayız. AB ülkeleri güvenli bölge konusuna iyi bakıyorlar fakat harekete geçme konusunda geri duruyorlar. Güvenli bölge önerimi Obama döneminden beri yapmaya devam ediyorum.

''ABD bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor''

YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu ABD'ye anlatıyoruz ancak buna rağmen bize inanmayarak yanlışa düşüyorlar. ABD sınıra TIR'larla mühimmat getirdi örgütlere yardım olarak. Biz nasıl müttefikiz?Terör örgütleri bize saldırıyor, ABD örgüte silah yardımı yapıyor. Biz NATO'da ABD ile müttefikiz, bize parayla vermedikleri silahı örgütlere parasız veriyorlar.

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Oyalama siyaseti bizim sabrımızı taşırıyor, sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağız.

S-400ler barış için

S-400'ler barış için

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.
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