Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a konuştu: Milletimiz bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a özel röportaj verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CNN International kanalında Becky Anderson'un sorularını cevapladı.
Erdoğan'dan ikinci tur açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur için kendinden emin hissettiğini söyledi.
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda seçimlerin ikinci turuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde kaybetti" dedi.
“Bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum”
Erdoğan "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Röportajın tamamının Türkiye saati 17 ila 18:00 arasında yayınlanması bekleniyor.