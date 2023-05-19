Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a konuştu: Milletimiz bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’na katıldı. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde şöyle bir yazı gördüm, 'çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan çıkan mesajları alamayacak, çevirmeye çalışacak kadar ülke ve gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez." dedi.