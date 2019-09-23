Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖnün maskesini tüm dünyada indireceğiz
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün maskesini tüm dünyada indireceğiz

ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütün FETÖ'nün maskesini tüm dünyada indireceğiz" dedi. Netanyuhu'nun küstah seçim vaatleriyle tekrardan gündeme gelen Filistin'in ilhakıyla alakalı olarak da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Hitabına "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Bugün New York'ta Amerika'nın dört bir yanından gelmiş kardeşlerimle, vatandaşlarımla, soydaşlarımla kucaklaşmanın coşkusu ve heyecanı içindeyim" sözleriyle devam etti. Öte yandan Erdoğan, etkinliği düzenleyen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yetkililerine teşekkür etti.

"Maskelerini düşüreceğiz"

ABD'de temaslarına bulunan Erdoğan, FETÖ'nün iadesi ile ilgili olarak temaslarda bulunulduğunun altını çizdi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımların atıldığını ifade etti. FETÖ terör örgütünün ciddiyetinin dünyada tam olarak anlaşılmadığını ifade ederek şunları söyledi:

15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolusluğu'nda vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi hakkında konuşan Erdoğan, "Birileri istemese de Cemal Kaşıkçı’nın, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin hakkını aramaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Netanyahu'nun küstah seçim vaatleriyle tekrardan gündeme gelen Kudüs'ün ilhakıyla alakaları olarak ise Erdoğan şunları söyledi:

Hiçbir güç hiçbir tehdit bizi Filistin'in, ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumaktan alıkoyamaz

  • Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payının olduğunu ifade eden Erdoğan, "Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir. Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla bir arada, barış içinde yaşama problemimiz yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır" dedi.

TÜRKEN Vakfı'nın yemeğine geçti

Katıldığı etkinlikten sonra TÜRKEN Vakfı'nın yemeğine geçen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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Buluşmada emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, burada sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler bulunduğunu belirtti.

"TÜRKEN'i, medeniyetimizdeki köklü vakıf geleneğinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sancaktarı olarak görüyorum." diyen Erdoğan, henüz 5 yıl önce kurulan TÜRKEN'in, bu topraklardaki iftihar kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, "Vakfımız, eğitimin farklı alanlarındaki çalışmalarıyla, hayata geçirdiği projelerle göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıda alın teri olan her bir kardeşimi, her bir hayırseverimizi tebrik ediyor, 'Rabbim kendilerinden razı olsun' diyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte TÜRKEN’in başarı grafiğini daha da yükseğe taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın TURKEN Vakfı'nın yemeğindeki konuşmasından öne çıkan başlıklar:

FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu biliyoruz.

  • 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız.

Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız.

Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun diplomasisi Amerika'da devam ediyor
15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyin


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