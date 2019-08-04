Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

Erdoğan Bursa’da yaptığı konuşmada, “Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var” dedi.