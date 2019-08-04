Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Fıratın doğusuna gireceğiz
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi. Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

Erdoğan Bursa’da yaptığı konuşmada, “Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin’e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler inecek enflasyon düşecek
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler inecek enflasyon düşecek
Operasyon sinyali

Operasyon sinyali

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusunu işaret etti.
Teksas saldırındaYeni Zelanda bağlantısı

Teksas saldırında
Yeni Zelanda bağlantısı

​"Uygunsuz Gerçek" başlıklı manifesto ortaya çıktı.
Faizler inecekEnflasyon düşecek

Faizler inecek
Enflasyon düşecek

Erdoğan, ortak açılış töreninde konuştu.
Burkalı kadından<br>özür dilediler

Burkalı kadından
özür dilediler

​Hollanda'da yasak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İstanbul'da yakalandılar Tunceli kırsalı temizlendi.
Ön anlaşma imzalandı

Ön anlaşma imzalandı

​Sudan'da ortak geçiş yönetimini başlıyor.

İran yakıt tankerine el koydu

İran yakıt tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde operasyon düzenledi.

Ek seferler <br>de doluyor

Ek seferler
de doluyor

10 bin ek sefer konulmuştu.
17 Türk hacı<br>adayı vefat etti

17 Türk hacı
adayı vefat etti

İlk kafile 5 Temmuz'da kutsal topraklara ulaştı.
Kavurucu<br>sıcaklar geliyor

Kavurucu
sıcaklar geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için dereceli uyarı.
Türkiye’de yaşama rehberi

Türkiye’de yaşama rehberi

​Göçmenlere Türkiye'deki yazılı ve örfi kurallarla ilgili bilgi verilecek.
Binlerce <br>kişiye müjde

Binlerce
kişiye müjde

Ödemeler 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.
Ölmeyi bekliyorlar

Ölmeyi bekliyorlar

Teslim olan PKK'lılar örgütteki çözülmeyi anlattı.
ABD'de<br>ikinci silahlı saldırı

ABD'de
ikinci silahlı saldırı

Teksas'tan sonra bu kez Ohio'da saldırı gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.