Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesinde konuştu Gıda krizi uyarısı
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu: Gıda krizi uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada gıda krizi uyarısı yaptı. Liderlere seslenen Erdoğan, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu: Gıda krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada gıda krizi uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Apurva Kempinski’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin “Gıda ve Enerji Güvenliği” oturumuna katıldı. Oturumdaki konuşmasına misafirperverliği için Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’ya teşekkür ederek başlayan Erdoğan, geçen sene tüm meydan okumalara rağmen küresel ekonominin yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çekti.

DÜNYAYI YÜKSEK ENFLASYONLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTI

Erdoğan, ne var ki, artan talep, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde sıkıntılarının dünyayı yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ise gıda ve enerji kulvarında tıkanmaya, bunun da emtia fiyatlarında ilave artışlara yol açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “2015 yılındaki G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini önceliklerimizden biri olarak gündemimize almıştık. Antalya’da sizleri misafir ettiğimizde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri başlıklı eylem planımıza imza atmıştık. Aradan geçen süre zarfında yedi sene önce gündeme getirdiğimiz hususların isabeti görüldü. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürüyen Sıfır Atık Projesi kapsamında bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunduğumuz ‘2030 Gündeminin Geliştirilmesi için Sıfır Atık Yaklaşımlarının Teşvik Edilmesi’ başlıklı Karar Taslağına kıymetli desteklerinizi bekliyorum.”

GÜBRE PİYASASI İSTİKRARA KAVUŞMALI

Dünyadaki gıda krizine işaret eden Erdoğan, “Mevcutta, dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Keza, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız.” ifadesini kullandı.

10 MİLYON TON TAHIL SEVKİYATI

Afrika’nın kuraklığın da etkisiyle kıtlık riski içinde bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Dünya beşten büyüktür’ şiarıyla, Afrika’nın sesinin küresel ve bölgesel meselelerde yankı bulmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak küresel gıda güvenliğinin temini için yoğun çaba sarf ettik. Tarafların yapıcı yaklaşımları sayesinde Birleşmiş Milletlerle birlikte Karadeniz’de tesis ettiğimiz koridordan şimdiye kadar 10 milyon tonun üzerinde tahılın sevkiyatı sağlandı. İstanbul Mutabakatı, savaşa rağmen tarafların uzlaşıya varabildiklerini de gösterdi. Tabii mekanizmanın işlemeye devam etmesi için sizlerin de desteğiyle, sıkıntıya yol açan engellerin esnetilmesi noktasında adım atılması lazım. Ayrıca ihraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz.”

First Lady’ler G20 zirvesinde

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya’da lider eşleriyle bir araya geldi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun eşi İriana Joko Widodo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle Endonezya’ya özgü dokumaları inceleyip, yöresel el sanatları atölyeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Keon-Hee Kim ile de bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi'nde gözler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi
FOTOĞRAF 29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin Gıda ve Enerji Güvenliği konulu ilk oturumuna katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile sohbet etti.
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Oturumda ilgi odağı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan, zirve öncesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile konuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sohbet etti.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun düzenlendiği salonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kısa süre sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balideki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
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Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinskide iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.
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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
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G20 Liderler Zirvesi'nde gözler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katıldı. Oturumda dünya liderlerinin ilgi odağı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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