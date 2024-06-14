Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi için İtalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

İspanya temaslarını tamamlamasının ardından G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, TSİ 13.43'te İtalya Brindisi Havalimanı'na vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana hareket etti. Afrika ve Akdeniz/Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturuma katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.