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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi için İtalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi.

14:38 - 14/06/2024 Cuma
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İspanya temaslarını tamamlamasının ardından G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, TSİ 13.43'te İtalya Brindisi Havalimanı'na vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana hareket etti. Afrika ve Akdeniz/Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturuma katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#italya
#G7
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