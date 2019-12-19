Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya'da bir araya geldi

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Meteorolojiden 3 bölgeye sis uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren 3 gün gece ve sabah saatlerinde yoğun sis görülmesi bekleniyor.