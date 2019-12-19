Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Malezyada bir araya geldi
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Malezya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Malezya'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

ERDOĞAN İLE RUHANİ GÖRÜŞTÜ

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya’da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

ZİRVE SONRASI YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

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