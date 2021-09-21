Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnsonu kabul etti
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti. Görüşme yeni açılan Türkevi binasında basına kapalı gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnsonu kabul etti
Boris Johnson - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

  • Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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