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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

15:43 . 7/04/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.


Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını söyledi.


Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yaptı.


Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk büyükelçilikleri önünde son dönemde yapılan Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.





#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#İran
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