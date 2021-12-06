Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Katarda 12 anlaşma imzalanacak
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: 12 anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. İki ülke arasında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: 12 anlaşma imzalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da resmi törenle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani’nin daveti üzerine, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.
Erdoğan ile Katar Emiri’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız
OYNAT 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşçi ve iş verenin değerlendirilerek asgari ücretin makul bir seviyeye çıkarılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın bakan heyetiyle beraber işçi ve iş veren kesimiyle görüşmeler yapılacak. bunula birlikte bir sonuç elde edecekler. İnşallah Katar'dan dönünce detayları öğreneceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını nihai kararımızı vereceğiz.' dedi.


İkili ilişkiler gelişecek

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu başlıyor: Ekonomi ve savunma iş birliği masada
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu başlıyor: Ekonomi ve savunma iş birliği masada

Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak
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Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlara tepki gösterdi: Bedelini ağır ödeyecekler
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlara tepki gösterdi: Bedelini ağır ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Stokçuluk yapanlar var, dinimizde de bu durum haram. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk yapılıyor. Gıdadaki stokçuluk yenilir yutulur değil. Cezası da çok düşük. Ben talimatı verdim, zora sokacak yaptırımları devreye sokacağız. Stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek.


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