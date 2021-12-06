Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: 12 anlaşma imzalanacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani’nin daveti üzerine, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.

Erdoğan ile Katar Emiri’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

OYNAT 00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşçi ve iş verenin değerlendirilerek asgari ücretin makul bir seviyeye çıkarılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın bakan heyetiyle beraber işçi ve iş veren kesimiyle görüşmeler yapılacak. bunula birlikte bir sonuç elde edecekler. İnşallah Katar'dan dönünce detayları öğreneceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını nihai kararımızı vereceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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İkili ilişkiler gelişecek

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu başlıyor: Ekonomi ve savunma iş birliği masada

DÜNYA Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak

OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlara tepki gösterdi: Bedelini ağır ödeyecekler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Stokçuluk yapanlar var, dinimizde de bu durum haram. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk yapılıyor. Gıdadaki stokçuluk yenilir yutulur değil. Cezası da çok düşük. Ben talimatı verdim, zora sokacak yaptırımları devreye sokacağız. Stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek. BiP'te paylaş

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