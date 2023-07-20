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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

13:28 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.


Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.



Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye geldi.


Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştirecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Ersin Tatar
26 dakika önce
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