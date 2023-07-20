Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası topluma 'Kıbrıs' çağrısı: Siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışı için KKTC'ye geldi. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Havalimanının uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil" ifadelerini kullandı.





Uluslararası topluma 'Kıbrıs' çağrısında bulunan Erdoğan, ''KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Sayın bakanlar, sayın vekiller, sayın misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ercan Havalimanı'mızın yeni terminal ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.





Barış harekatının 49. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu.





Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır. Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.





Kıbrıs adasında gerginliği değil eşit iki devletin yan yana yaşama çağrımı yineliyorum. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.





Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum.





Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.





Erdoğan KKTC'de resmi törenle karşılandı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.





Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.





Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye geldi.





Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştirecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.



