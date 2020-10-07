Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ziyaretinin ardından Katara geçti
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'a geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e geldi. Erdoğan buradaki görüşmelerinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Haber Merkezi AA İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Kuveyt emirine taziyelerini iletti.

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Katar'a geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.10'da Katar'a gitmek üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emirlik Havalimanı'ndan, Kuveyt Emirlik Protokol Müdürü Khalid el-Abdullah es-Sabah, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'a gitti.

Abone Ol Google News
İşte işkence odası

İşte işkence odası

​Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.
Ermenistana soğuk duş

Ermenistan'a soğuk duş

​"Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor."
Aliyevden barış görüşmeleri açıklaması: Sıcak çatışmalar bitince masaya döneriz

DSÖ aşı<br>tarihini açıkladı

DSÖ aşı
tarihini açıkladı

​Koronavirüs aşısı ülkelere ne zaman dağıtılacak?

Balkanlardan<br>yağış geliyor

Balkanlardan
yağış geliyor

​Meteoroloji son tahminlerini açıkladı, iki gün etkili olacak.

Engellilere ilham oldu

Engellilere ilham oldu

​Görme engeline rağmen arabalara olan tutkusunu yitirmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.