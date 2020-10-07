Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'a geçti

Arap ülkeleri İsrail'e nasıl teslim oldu?

Enver Sedat yönetimindeki Mısır'ın İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nın imzalamasının üzerinden 41 yıl geçti. Beyaz Saray, uzun yıllar sonra bu kez İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in imzaladığı barış anlaşmasına ev sahipliği yaptı. İsrail ile barış anlaşması imzalamak isteyen Arap ülkelerinin sayısı bunlarla sınırlı değil. Peki Arap ülkeleri, İsrail'e nasıl teslim oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Camp David'den normalleşme anlaşmasına kadar gelinen süreci Çatışma Hattı'nda anlattı:

