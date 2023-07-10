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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'e ulaştığını bildirdi.

16:54 . 10/07/2023 Pazartesi
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Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.


Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.


Madrid’de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi’nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.


"Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz"

Vilnius’ta, NATO’nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye’ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.


Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius’ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."






Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülkedir'' ifadelerini kullandı. '50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum' diyen Erdoğan, ''Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim'' açıklamasında bulundu.

#NATO
#Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
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