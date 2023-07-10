Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.





Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.





Madrid’de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi’nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.





"Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz"

Vilnius’ta, NATO’nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye’ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.





Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius’ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."





Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Vilnius’a geldik.



Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2023















