Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Toplantısı için Birleşik Krallıka gidecek
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Toplantısı için Birleşik Krallık'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan, ziyaret vesilesiyle Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

Haber Merkezi AA
Geçen sene düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etmişti.
Geçen sene düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere yarın Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.

Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

  • Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor. Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek

  • Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak.

Başkan NATO'da
FOTOĞRAF 64
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için NATO'nun yeni karargahına geldi.
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı.
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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.
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Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
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NATO Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.
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Daha sonra Stoltenberg eşliğinde 29 ülkenin lideri, NATO'nun tarihi ve faaliyetlerinin anlatıldığı sergiyi gezdi.
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Zirveye katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet etti.
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Liderler, üye ülkelere ait helikopter gösteri uçuşunun yapılacağı alana geçerken Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süren sıcak sohbeti dikkat çekti.
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Ardından 29 üye ülkenin lideri kendileri için ayrılan bölüme geçerek, Açık Hava Töreni'ne katıldı.
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NATO'ya üye her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda, 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı.
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Türkiye'den iki T129 Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu.
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Brüksel'deki NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne TSK'nın taarruz helikopteri T129 ATAK damga vurdu.
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Zirve'de sahne alan ATAK helikopterleri, gösteri uçuşu düzenlediği sırada devlet büyüklerinin şaşkın bakışları da dikkat çekti.
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına katıldı. Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May de katıldı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak” paneline katıldı.
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Panelde Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen (solda) ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz (sağda) de yer aldı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında verilen karara ilişkin, Cinayetlerin arkasında kim var, istihbarat içinde kim var, derin devlette kim var, hangi kurumlar var, ortaya çıkarılması gerekiyor ve onların da cezalandırılması gerekiyor. açıklamasında bulundu.
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NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde basına yaptığı açıklamada, Almanya'da 5 yıldır devam eden NSU davasının sonuçlandığını, mahkemenin kararını verdiğini ve baş sanığın 10 cinayetten ağırlaştırılmış müebbet aldığını anımsattı.
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Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak” paneline katıldı.
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Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak” paneline katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı NATO liderler zirvesi için dünya basını zirvenin yapıldığı Brüksel’e akın etti.
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NATO bünyesinde düzenlenen zirve öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda basın mensubu için NATO içinde bir medya merkezi oluşturuldu.
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Akreditasyon sistemi ile zirveyi takip eden gazeteciler için oluşturulan medya merkezinde çok sayıda gazeteci zirveyi takip ediyor.
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
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Başkan NATO'da
Başkan NATO'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Başkan sıfatıyla NATO zirvesine katılıyor. Masada küresel terörle mücadele, Transatlantik ilişkileri ve NATO'nun mali yükünün paylaşımı öncelikli konular var.

Zirve içinde zirve
GÜNDEM
Zirve içinde zirve
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