Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırım kurbanları anma töreninde

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Proje okulu yeni yılı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak belirlenen ve ilk yılında 60 kişilik kontenjana sahip olan Süleyman Şah Proje Okulu, Fen Lisesi düzeyinde eğitim vereceği yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanıyor.