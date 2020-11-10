Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ABD Başkanı Trump'a mesajında "Seçim sonuçları dost ve müttefik ABD halkı için hayırlı olsun" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı

"Samimi ve karalı vizyon için teşekkürler"

Erdoğan mesajında, "Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirdi

"Türkiye her türlü çabayı sarf edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim" dedi.