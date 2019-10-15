Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7. Zirvesinde: Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.
Başkan Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle;
Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız. Kotalar ticaretimizin önündeki en büyük engel.
Döviz baskısını azaltacak önlemler almalıyız.
Bölgemizin barışına en büyük tehdit terör örgütleridir.
'Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi var'
Birinci YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir.
Güvenli bölge haritasına göre uygun şekilde devam ediyor.
Yaklaşık bin kilometre alanı teröristlerden temizledik.
Beka mücadelemizde dayanışma bekliyoruz.