Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7. Zirvesinde: Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7. Zirvesinde: Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesinde konuşma yaptı. Türk Konseyi olarak kotaların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kotalar ticaretimizin önündeki en büyük engel" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terörle mücadele için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi vardır: Birinci YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir" dedi.

Haber Merkezi 15 Ekim 2019, 12:04 Son Güncelleme: 15 Ekim 2019, 12:28 Yeni Şafak