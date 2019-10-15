Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7 Zirvesinde Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7. Zirvesinde: Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7. Zirvesinde: Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesinde konuşma yaptı. Türk Konseyi olarak kotaların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kotalar ticaretimizin önündeki en büyük engel" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terörle mücadele için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi vardır: Birinci YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.

Başkan Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Siz bu terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Siz bu terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle;

Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız. Kotalar ticaretimizin önündeki en büyük engel.

Döviz baskısını azaltacak önlemler almalıyız.

Bölgemizin barışına en büyük tehdit terör örgütleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Siz bu terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Siz bu terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı?

'Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi var'

Birinci YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir.

Güvenli bölge haritasına göre uygun şekilde devam ediyor.

Yaklaşık bin kilometre alanı teröristlerden temizledik.

Beka mücadelemizde dayanışma bekliyoruz.

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