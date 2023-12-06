Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı Japonya 'PKK' yanlışından döndü: Terör örgütleri listesine eklediler

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti.
El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'yı Dubai'de uyardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de Japonya Başbakanı Kishida ile görüşmüş, yaşanan rahatsızlığı bizzat kendisine iletmişti.
Erdoğan uyardı Japonya 'PKK' yanlışından döndü: Terör örgütleri listesine eklediler
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.