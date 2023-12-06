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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı Japonya 'PKK' yanlışından döndü: Terör örgütleri listesine eklediler

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Dubai'de Japonya Başbakanı Kishida ile görüşmüş, 'PKK'nın listede yere almaması nedeniyle' yaşanan rahatsızlığı bizzat kendisine iletmişti.

23:46 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Aralık'ta Japonya Başbakanı Kishida ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Aralık'ta Japonya Başbakanı Kishida ile görüşmüştü.

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti.

El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'yı Dubai'de uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de Japonya Başbakanı Kishida ile görüşmüş, yaşanan rahatsızlığı bizzat kendisine iletmişti.

Erdoğan uyardı Japonya 'PKK' yanlışından döndü: Terör örgütleri listesine eklediler

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada,
"Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı"
vurgulandı.
Elçilik açıklamasında,
"Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur."
ifadesi kullanıldı.


#Japonya
#Recep Tayyip Erdoğan
#PKK
#terör örgütü
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