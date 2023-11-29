Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız. "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.