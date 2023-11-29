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Terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek, 20 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

09:24 - 29/11/2023 الأربعاء
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü PKK-KCK bağlantılı 62 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'da bulunan 20 tüzel kişinin de Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.


Bakan Yerlikaya: DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız 5 şüpheli şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya: DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız 5 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız. "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.


#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mal Varlığının Dondurulması Kararı
#Resmi Gazete
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