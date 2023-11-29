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ABD askeri uçağı Japonya'da okyanusa düştü: Altı personelin durumu belirsiz

ABD askeri uçağı, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. ABD medyası, uçakta 6 kişinin bulunduğunu duyurdu. ABD ve Japonya ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.

11:06 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:07 - 29/11/2023 Çarşamba
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ABD askeri uçağı Yakuşima Adası açıklarında okyanusa çakıldı.

ABD askeri uçağı Yakuşima Adası açıklarında okyanusa çakıldı.

Japonya Sahil Güvenliği, ABD askeri Osprey uçağının Japonya'nın Yakushima adası yakınlarında okyanusa düştüğünü ve içinde sekiz kişi bulunduğunu söyledi.


Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı.


Uçağın motorunda yangın çıktı iddiası

Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi.


Japonya'daki ABD güçlerinin sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Kurtarma çalışmaları başladı

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bugün (29 Kasım) saat 14:50 sularında ABD ordusuna ait bir Osprey'in Yakushima yakınlarında okyanusa düştüğüne dair bir ihbar aldık ve Japonya Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı uçaklar arama kurtarma operasyonuna başladı” denildi.




#ABD
#Japonya
#askeri uçak
6 saat önce
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