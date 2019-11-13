Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.
Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.
Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı. Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Görüşme öncesinde Erdoğan ve Trump kısa bir açıklama yaptı.
Etraflıca her şeyi anlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkana birazdan detaylı bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan şuan herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.
Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.
- Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.
- Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.
Erdoğan ve Trump’ın masasında hangi konular var?
- İki liderin görüşmesinde ilk sırada Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölge planı, Amerika ve YPG ortaklığı, YPG’li Mazlum Kobani’nin iadesi, Deyrizor bölgesinden elde edilen petrol gelirlerinin terörist örgüte aktarılma konusu, Türkiye’ye F-35 sevkıyatının başlatılması ve Patriot pazarlığı konuları yer alıyor.
Heyette kimler var?
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.