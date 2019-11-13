Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkana birazdan detaylı bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan şuan herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.





ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.





ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.





İki liderin görüşmesindeki ana gündem Suriye. F-35 ve Patriot gibi önemli başlıkları da masada olduğu görüşmenin, iki ülkenin yeni dönemdeki ilişkilerini belirlemesi bekleniyor.