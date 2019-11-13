Dünya CumhurbaşkanıErdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkana birazdan detaylı bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan şuan herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.


ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.


İki liderin görüşmesindeki ana gündem Suriye. F-35 ve Patriot gibi önemli başlıkları da masada olduğu görüşmenin, iki ülkenin yeni dönemdeki ilişkilerini belirlemesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi Beyaz Saray'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi Beyaz Saray'da başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı. Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşme öncesinde Erdoğan ve Trump kısa bir açıklama yaptı.

Etraflıca her şeyi anlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkana birazdan detaylı bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan şuan herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız” dedi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

  • ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.
  • Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.
  • Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinden ilk görüntüler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinden ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden ilk fotoğraflar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden ilk fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.


Erdoğan ve Trump’ın masasında hangi konular var?

  • İki liderin görüşmesinde ilk sırada Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölge planı, Amerika ve YPG ortaklığı, YPG’li Mazlum Kobani’nin iadesi, Deyrizor bölgesinden elde edilen petrol gelirlerinin terörist örgüte aktarılma konusu, Türkiye’ye F-35 sevkıyatının başlatılması ve Patriot pazarlığı konuları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine özel uçak 'TC-TRK' ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.

Heyette kimler var?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında
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Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı. Söz konusu araçlar, Erdoğan'ın iki günlük ziyareti boyunca Washington sokaklarında kalacak.
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