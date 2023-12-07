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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

13:49 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geldiği Yunanistan’da temaslarına başladı.

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı’na inişinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’na hareket eden Erdoğan, burada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou tarafından karşılandı.

Görüşmenin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, yürüyerek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği Başbakanlığa geçti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Başbakanlık binasında karşıladı. İki lider tokalaşarak basına poz verdikten sonra ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Miçotakis Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne katılacak

Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 5’inci toplantısına katılacak. İlgili bakanların iştirakleriyle düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

  • Erdoğan ve Miçotakis’in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
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