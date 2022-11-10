Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı: Tarafıma verilmesinden şeref duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant şehrindeki Ebedi Şehir Kompleksi Kongre Merkezi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mirziyoyev tarafından ülkenin en önemli nişanlarından birisi olan Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.

Erdoğan, nişan takdim töreninde yaptığı konuşmada, fıkıh ilminin efendisi, Kütüb-i Sitte'de birinci sırada yer alan Sahih-i Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına bu kıymetli nişanın kendisine verilmesinden çok büyük şeref duyduğunu söyledi.

İmam Buhari'nin fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isim olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Nişanın, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerin somut bir tezahürüdür. Bu nişanı, ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim."

"İlişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza inancım tam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olmasının İslam dünyasına farklı bir mesaj olacağını söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi yetkilileri ile oğlunun da dahil olduğu bir heyetin Taşkent'e gelerek çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

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"Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Kapsamı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanını almaktan duyduğum memnuniyetimi ifade ediyorum. Mirziyoyev kardeşimin şahsında, tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Erdoğan, öğrencilik yıllarında İmam Buhari'yi, bir numaralı hadis eseri olan Sahih-i Buhari ile tanıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari adlı esere bakardık. Aynı şekilde ardından Sahih-i Müslim vesaire de geliyordu. Kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Çok önemli bir adım attı. Takdir ve tebrik ediyorum, sağ olsun."

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Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da hazır bulundu.