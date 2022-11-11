Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı’ takdim edildi: Büyük bir onur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Türk liderlere hitap etti. Erdoğan terörden iklim değişikliğine kadar birçok konu ve alanda işbirliğinin Türk Devletlerini birlikte daha güçlü bir geleceğe götüreceğinin altını çizdi.

HİZMETLERİNDEN DOLAYI VERİLDİ

Erdoğan ardından Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Törenine katıldı. Semerkan'ta düzenlenen törende Erdoğan'a hizmetlerinden dolayı devlet nişanı verildi.

'BİR İFTİHAR VESİLESİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı teşekkür konuşmasında Türk Dünyası Ali Nişanı’nın şahsına takdim edilmesinden büyük onur duyduğunu belirterek, “Ortak kültürümüzün ve tarihimizin kadim şehri Semerkant’ta bu ödülü almak şahsıma ayrıca bir iftihar vesilesi olmuştur” dedi. Türk dünyasının bugün düne göre daha güçlü olduğunu kaydeden Erdoğan, “Mayasını gönül birlikteliğinin oluşturduğu aile meclisimiz ayakları yere sağlam basan ve geleceği doğru emin adımlarla ilerleyen bir uluslararası teşkilat haline dönüşmüştür” ifadesini kullandı.

REKLAM

Ekonomiden sağlığa, spordan kültüre, siyasetten ticarete vatandaşların hayatına dokunan tüm alanlarda entegrasyon için sarsılmaz bir iradeye sahip olduklarına vurgu yapan Erdoğan, teşkilatın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ettiğini söyledi.

'KARABAĞ'DA ÇOK CİDDİ MÜCADELE VERİLDİ'

Ortak çaba ve özverinin ürünü olan teşkilatın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür eden Erdoğan, “Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canı gönülden inanıyorum” dedi.

Karabağ’da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi şu anda alt yapı ve üst yapısıyla en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev’in mücadele sırasındaki başarılarına dikkat çeken Erdoğan, “Şu an itibarıyla oradaki törenlere de katılmak suretiyle neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu ve bunları yerinde görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı bizlere bir gurur meselesidir” diye konuştu.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da fiziki alt yapı ve üst yapıda ciddi bir değişim gördüğünü belirterek, “Bunlar bizim için bir iftihar meselesidir” dedi.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan'ın en büyük devlet nişanı: Tarafıma verilmesinden şeref duyuyorum

“AB KAPISINDA BİZİ 52 YILDIR SÜRÜNDÜRDÜLER'

TDT gözlemci üyesi olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, “Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyorum. Çünkü bu mücadeleyi vermek herkesin karı değil. Bunları hep yaşadık ve yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Onu da burada aynı şekilde seslendiriyorum” diye konuştu.

ÖZBEKİSTAN'IN EN BÜYÜK NİŞANI VERİLMİŞTİ

Dün de İmam Buhari Nişanı takdim edilen Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşılıklı saygı anlayış ve ortak çıkarların somut bir tezahürüdür. Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolü olarak kabul ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM



