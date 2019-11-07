Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve Rusya teröristleri çıkaramadı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve Rusya ile varılan anlaşma ile ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya teröristleri çıkaramadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de ortak açıklama yaptı. İki lider ekonomik işbirliğinin altını çizdi. Barış Pınarı Harekatında ABD ve Rusya ile varılan anlaşmaya değinen Erdoğan, "Ne Amerika ne de Rusya onlara verdiğimiz süre içerisinde teröristleri bölgeden çıkaramadı. Bu yüzden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor" dedi. Özellikle mülteci sorunu konusunda Avrupa'yı uyaran Erdoğan, bu konuda gerekli adımlar atılmazsa kapıların açılacağını vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gittiği Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Görüşmelerin arından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de ortak açıklama yapıyor. Orban'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

Türkiye NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü.

Türkiye sadece stratejik ortağımız değil, enerji alanında da ortağımız. enerjide bağımsız kalmak istiyorsak Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye kendisine düşen görevi yaptı, biz de üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya gaz gelebilir. En geç 2021 sonuna kadar bu kanaldan Macaristan'a gaz gelebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Orban

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

6 milyarlık ekonomik hedef

Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 10 maddelik anlaşmanın her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Gerek bakan arkadaşlarımızın yaptığı görüşmeler gerekse bizim dar çerçevede yaptığımız görüşmeler gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum. Ekonomik, ticari askeri, kültürel ve göç alanında neler yapılabilir üzerinde dikkatle durduk. 2018 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için bir irade birliği var. Macaristan ve Türkiye bunu gerçekleştirmeye muktedirdir.

Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir.

AB'nin tutumuna eleştiri

AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı

NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir


Macaristan'ın terörle mücadelede gösterdiği ortak dayanışma stratejik ortaklığımızın ne kadar derin olduğunu göstermektedir. Bazı stratejik ortakların terör liderleri ile yaptığı görüşmeler vardır. Bunlar bizi ciddi anlamda üzmüştür.

Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir

Amerika ve Rusya teröristleri çıkaramadı

Ne Amerika ne de Rusya onlara verdiğimiz süre içerisinde teröristleri bölgeden çıkaramadı. Bu yüzden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor.

PKK'nın silah deposunda ABD havanları çıktı
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PKK'nın silah deposunda ABD havanları çıktı
Rasulayn'da PKK'nın silah deposundan ABD ordusuna ait havanlar ele geçirildi. PKK'nın havan saldırıları sonucu Mardin ve Şanlıurfa'da onlarca vatandaşımız hayatını kaybetmişti.


1150 DEAŞ'lı cezaevinde

151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var.

İlk etapta sadece El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var.

Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp
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Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp

Destek gelmezse ne olacak?

Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Kapılar açılınca nereye gidecekleri malumdur. Macaristan'a uğramadan gideceklerdir. Bunu onlar da biliyor.

Mazlum Kobani açıklaması

Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir.

DEAŞ’a otel değiliz
GÜNDEM
DEAŞ’a otel değiliz

5 teröristten 2si kırmızı listeden çıktı

5 teröristten
2'si kırmızı listeden çıktı

Ankara ve Kayseri saldırının talimatını vermişlerdi.
PKK bölgeden çekilmedi

PKK bölgeden çekilmedi

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama.
Maç başladı

Maç başladı

​Trabzonspor deplasmanda Krasnodar'ın konuğu.
AP üyesinin <br>yüzüne söyledi

AP üyesinin
yüzüne söyledi

"Avrupa Birliği artık PKK'ya destek vermesin."
ABD ve Rusya <br>teröristleri çıkaramadı

ABD ve Rusya
teröristleri çıkaramadı

Erdoğan, Budapeşte'de iki ülkeye verilen sürenin altını çizdi.
Siyanür düzeyleri öldürücü

Siyanür düzeyleri öldürücü

İstanbul Valiliği'nden, 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karşılıklı selamlaştılar

Karşılıklı selamlaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban asker selamı verdi.
TBMM'ye ilk girişi değilmiş

TBMM'ye ilk girişi değilmiş

PYD'li teröristi sadece CHP'li Ağbaba ağırlamamış.

Soruşturma iptal

Soruşturma iptal

Fransız şirketi'nin DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilmişti.
Ağrı'da PKK'ya<br>ağır darbe

Ağrı'da PKK'ya
ağır darbe

Hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Sazan balığı yedi 'eyvah' dedi

Sazan balığı yedi 'eyvah' dedi

​140 bin TL'ye sattığı otomobilin parasını alamadı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ operasyonu

​Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.
3.4 milyarlık teklif

3.4 milyarlık teklif

​İstanbul'un en yüksek ikinci binası Çinlilerin oluyor.
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​Aracına fare giren sürücünün denemediği tuzak kalmadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

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