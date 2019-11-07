Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya teröristleri çıkaramadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gittiği Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Görüşmelerin arından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de ortak açıklama yapıyor. Orban'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

Türkiye NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü.

Türkiye sadece stratejik ortağımız değil, enerji alanında da ortağımız. enerjide bağımsız kalmak istiyorsak Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye kendisine düşen görevi yaptı, biz de üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya gaz gelebilir. En geç 2021 sonuna kadar bu kanaldan Macaristan'a gaz gelebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Orban

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

6 milyarlık ekonomik hedef

Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 10 maddelik anlaşmanın her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Gerek bakan arkadaşlarımızın yaptığı görüşmeler gerekse bizim dar çerçevede yaptığımız görüşmeler gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum. Ekonomik, ticari askeri, kültürel ve göç alanında neler yapılabilir üzerinde dikkatle durduk. 2018 yılında 2,6 milyar dolar olan ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için bir irade birliği var. Macaristan ve Türkiye bunu gerçekleştirmeye muktedirdir.

Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir.

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AB'nin tutumuna eleştiri

AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı

NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir





Macaristan'ın terörle mücadelede gösterdiği ortak dayanışma stratejik ortaklığımızın ne kadar derin olduğunu göstermektedir. Bazı stratejik ortakların terör liderleri ile yaptığı görüşmeler vardır. Bunlar bizi ciddi anlamda üzmüştür.

Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir

Amerika ve Rusya teröristleri çıkaramadı

Ne Amerika ne de Rusya onlara verdiğimiz süre içerisinde teröristleri bölgeden çıkaramadı. Bu yüzden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor.





1150 DEAŞ'lı cezaevinde

151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var.

İlk etapta sadece El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var.

DÜNYA Yunanistan'da 2 bin sığınmacı çocuk kayıp

Destek gelmezse ne olacak?

Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Kapılar açılınca nereye gidecekleri malumdur. Macaristan'a uğramadan gideceklerdir. Bunu onlar da biliyor.

Mazlum Kobani açıklaması

Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir.

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