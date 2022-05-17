Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan Abu Dabiye taziye ziyareti
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi’ye geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüştü. Erdoğan, taziye ziyaretinin ardından Abu Dabi'den özel uçak "TUR" ile ayrıldı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Abu Dabiye taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi.

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştü.


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