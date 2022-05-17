Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.
ERDOĞAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'den ayrıldı.