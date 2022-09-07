Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupadaki enerji kriziyle ilgili açıklama Rusya hafife alınacak bir ülke değil
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili açıklama: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da yaşanan enerji krizine de değinen Erdoğan, " Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden bir Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütürseniz oradan netice alamazsınız. Rusya'yı hafife alanlara diyorum ki 'yanlış yapıyorsunuz.' Rusya herkes ona saldırınca tüm imkanlarını kullanacaktır. Bu kadar basit. ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupadaki enerji kriziyle ilgili açıklama: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Erdoğan, Balkanlar turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a gitti. Tayyip Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan 'kimlikle seyahat' döneminin başladığını duyurdu.

'BATI TAHRİK ÜZERİNE KURULU BİR POLİTİKA GÜDÜYOR'

"Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili değerlendirmede bulunana Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye olarak Rusya Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük, bundan sonra da devam edeceğiz. Batı'nın-isim saymaya gerek yok-Takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden bir Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütürseniz oradan netice alamazsınız. 'Bu savaşın kazananı var' diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Şu ana kadar bizim güttüğümüz politika 'Acaba bu savaş biter mi bitmez mi?' biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama bu iş çok kısa zamana biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara diyorum ki "yanlış yapıyorsunuz."

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'ŞİMDİ KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR'

Şimdi kara kara düşünüyorlar. Bu kışı ne yapacağız diye... Şu anda stoklar ne durumda diye bunun tartışması yapaıyor. Rusya herkes ona saldırınca tüm imkanlarını kullanacaktır. Bu kadar basit.

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