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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Duvarı'na imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Barış Duvarı"nı imzaladı.

15:06 . 10/09/2023 Pazar
AA
Erdoğan, Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.

Erdoğan, Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sona eren G20 Zirvesi sonrası dünyaya önemli mesajlar: Batı 3 maymunu oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sona eren G20 Zirvesi sonrası dünyaya önemli mesajlar: Batı 3 maymunu oynuyor

Hindistan'daki G20 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da masada topladığına dikkat çekerek tahıl krizinin çözümü konusuna değindi. Erdoğan mülteci kriziyle ilgili, "Denizler mülteci mezarlığı oldu. Yerinden edilenler ülkelerine dönüşleri sağlanmalı" dedi. Batı'da artan İslamofobi'ye tepki göstererek, "Bu barbarlık karşısında üç maymun oynanıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Güçlenen Türkiye gerçeği anlaşıldı" diye konuştu. Ayrıca "Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" diyerek AB'ye sert çıktı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#G20
#Hindistan
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