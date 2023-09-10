Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Duvarı'na imza

Erdoğan, Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de telefonla görüştü.
G20 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda yer alan bir sürücü, aracıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı otele girince kısa çaplı bir kriz oluştu. Gözaltına alınıp sorgulanan şoför serbest bırakılırken yaşanan olay güvenlik endişelerini artırdı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ‘Ukrayna’ bölümündeki bazı ifadelerin eksik olduğunu ve Rusya’nın adının geçmediğini belirterek tepki gösterdi. Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir” dedi.
Hindistan'daki G20 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da masada topladığına dikkat çekerek tahıl krizinin çözümü konusuna değindi. Erdoğan mülteci kriziyle ilgili, "Denizler mülteci mezarlığı oldu. Yerinden edilenler ülkelerine dönüşleri sağlanmalı" dedi. Batı'da artan İslamofobi'ye tepki göstererek, "Bu barbarlık karşısında üç maymun oynanıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin açıkladığı Orta Vadeli Program'a uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Güçlenen Türkiye gerçeği anlaşıldı" diye konuştu. Ayrıca "Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" diyerek AB'ye sert çıktı.