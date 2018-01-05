Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te iş dünyasının temsilcileri ile buluşmasında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Fransa ile 13 milyar dolarlık ihracat hacmimiz var, daha da arttırmak istiyoruz.
15 Temmuz darbe girişiminde daha da güçlü çıktık.
2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz.
Türkiye'ye yatırım yapan daima kazanır. Ülkemize gelen uluslararası yatırımcılarının bizim gözümüzde Türk yatırımcıdan farkı yok.
Fransız yatırımcılara mesajım: Türkiye'nin ekonomik ilerlemesinin bir parçası olun.
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