Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 liderlerine 'Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabı

"Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu"
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde devlet başkanları ile liderlere İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabını takdim etti. Erdoğan'ın takdim yazısının kaleme aldığı kitap, 'Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları', 'Türkiye'de Atık Yönetimi İle İlgili Kurumsal Yapı', 'Türkiye'de Atık Yönetimi İle İlgili Hukuki Düzenlemeler' ve 'Sıfır Atık Hareketi' olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor.
Uluslararası iş birliği vurgusu
Dünyanın insanlığın ortak evi olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kitap, küreselleşen dünyada insanlığın karşılaştığı çevre sorunlarına ve sıfır atık gelişim sürecine değiniyor. Her ülkenin katkı vermek istediği bir cazibe merkezi haline gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi hakkında detaylı bilgiler içeren kitapta, çevre sorunlarını insanlığın lehine bertaraf etmek için kamu ve özel sektörün iş birliğinin son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Kitapta ayrıca sıfır atık ve çevre sorunları için sivil toplumun katılımı ile ulusal çabalar, ikili, bölgesel ve çok-taraflı düzeyde uluslararası iş birliğinin de gerekliliğinin üzerinde duruluyor.
'Ülkemizin sorunlarda payı yoktur'
'Dünyanın lider ülkelerinden biriyiz'
Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'na, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
'İnsanlık için umut dolu girişimler başlattık'
'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' diye buyuran bir inancın mensupları olduklarını aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: