Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 liderlerine 'Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabı

"Tabiatı Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkarak, gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 'Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon' hedefleri ile hem ülkemiz hem de insanlık için umut dolu girişimler başlattık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen Sıfır Atık Projesi, bu süreçte bir dönüm noktası oldu. 'Dünya Ortak Evimiz' sloganıyla yürütülen projemiz, tüm dünyanın takdirini kazanarak, 3'ü Birleşmiş Milletler ofis ve programlarından olmak üzere, toplam 5 uluslararası ödüle layık görüldü. Ülkemizin çabalarıyla kabul edilen 77/161 sayılı BM Genel Kurul kararıyla Sıfır Atık Projesi küresel bir harekete dönüştü. Bu kararla her yıl kutlanmak üzere 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Geleceğine nefes, yarınlarına umut olmak amacıyla geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalara, yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne yaklaştığımız bu dönemde, İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabı, bunlardan biridir. Türkiye'nin, insanlığın ortak geleceğine yaptığı katkıları içeren bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum."