Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş adamlarına Sudan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Sudan İş Forumu'nda konutu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş adamlarını Sudan'a yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sudan’la 2 günde 21 anlaşma imzaladık. 500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değil. 10 milyar doları hedeflemeliyiz.

Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz.

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Sudan sahip olduğu ekonomik potansiyel ve insan kaynağı ile öne çıkan bir ülkedir. Siyasi ilişkilerimizde ciddi bir yakınlaşma görülmektedir.

Türkiye olarak ekonomik iş birliğini kazan-kazan hedefiyle çalışıyoruz.

"Sudan'da sıçrama yapmamız lazım"

Sudan'da Türk iş adamlarının toplam 650 milyon dolar yatırımımız var. Türkiye-Sudan iş forumu vesilesiyle iki ülke temaslarının kısa zamanda sonuç vereceğini düşünüyorum.

9 binin üzerinde proje üstlendik. İş hacmimiz yurt dışında giderek artıyor.

Özellikle turizmde, Sudan'da sıçrama yaşamamız lazım.

Siz buralara geldiniz yerle bir ettiniz, sizin buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Ama unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa edeceğiz ki kesilen sakal daha gür çıkar.

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Erdoğan'dan iş adamlarına davet

İnşallah bankacılık alanında ve finans adımlarında daha fazla yatırım yapılacaktır. İş adamlarını Sudan'a yatırım yapmaya davet ediyorum.

Savunma sanayi konusu da buraya yatırımlarımız arasında yer alıyor. Türkiye olarak Sudan'da birçok yatırım yapma planımız var.

Başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Sudan halkına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.