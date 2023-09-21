Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e: Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonları genişletelim

Enver İbrahim gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Malaysia Airports’un havalimanı yöneticiliğindeki tecrübesine güveninin tam olduğunu ve 2. pistle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı’nda operasyonlarını genişletmesine yönelik yeşil ışık yaktığını belirtti.





'Büyük güven tazelemesidir'

Enver İbrahim, “Bu muazzam destek aynı zamanda Malezya şirketinin ISG’yi geliştirmesi ve yönetmesi konusunda büyük güven tazelemesidir” dedi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Türkevi’nde Malezya Başbakanı Enver’i kabul ettiği, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı belirtildi.





Malezya, 2022’de 4,7 milyar ABD Doları ticaret hacmiyle Türkiye’nin ASEAN Bölgesi’ndeki en büyük ticaret ortağı olmuştur. Malezya’nın Türkiye’deki en büyük yatırımı Sabiha Gökçen Havalimanı olurken, Evyap Sabun ise Malezya’daki en büyük Türk yatırım şirketidir.















