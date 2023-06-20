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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

13:18 . 20/06/2023 Salı
AA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti.


Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Şahbaz Şerif
#Pakistan
#Yunanistan
1 saat önce
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