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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

07:56 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Erdoğan, Türkevi'nde Netanyahu ve Meloni'yi kabul etti.

Erdoğan, Türkevi'nde Netanyahu ve Meloni'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkevi'nde gerçekleştirilen, uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Giorgia Meloni
#Binyamin Netanyahu
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