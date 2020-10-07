Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e gitmişti. Ardından özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Erdoğan'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e geldi. Erdoğan, ziyaretinde Kuveyt emirine taziyelerini iletti.
Katar Emiri ile bir araya geldi
Ardından özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.