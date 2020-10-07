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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanı Katardaki Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e gitmişti. Ardından özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Erdoğan'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziyelerini iletmek üzere Kuveyt’e geldi. Erdoğan, ziyaretinde Kuveyt emirine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'a geçti
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'a geçti

Katar Emiri ile bir araya geldi

Ardından özel uçak "TUR" ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Suudi basınından deniz üssü iddiası: Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak
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Suudi basınından deniz üssü iddiası: Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak

Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
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Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

  • Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

TSK Katar'daki askeri üsse yeni birlik gönderdi
DÜNYA
TSK Katar'daki askeri üsse yeni birlik gönderdi

TSK Katar'daki askeri üsse yeni birlik gönderdi
FOTOĞRAF 15
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TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
Title
TSK mensuplarından oluşan bir grup asker Katar'daki askeri üsse ulaştı.
TSK Katar'daki askeri üsse yeni birlik gönderdi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan yeni bir grup, Katar'daki Udeyd Hava Üssü'ne ulaştı. Grubun, Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı belirtildi.


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