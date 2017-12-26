Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ın ardından Çad ve Tunus'u ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş adamlarının da içinde yer aldığı bir heyetle 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a yapacağı ziyaretlerin söz konusu Afrika ülkeleriyle siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliğini de güçlendirmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-25 Aralık'ta Sudan'a yaptığı ziyaretin ardından 26 Aralık'ta Çad'a ve 27 Aralık'ta da Tunus'a ziyarette bulunacak.

Siyasi görüşmelerin ardından düzenlenecek iş forumlarına katılması planlanan Erdoğan, yatırımcılarla ekonomik iş birliğini geliştirmek ve yatırımları karşılıklı artırmak amacıyla değerlendirmeler yapacak.

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Sudan'da aslan hediye ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi. Ayrıca Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de aslan yavrusu hediye etti.

Sudan Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi tarafında dakikalarca ayakta alkışlandı.

OYNAT 01:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti. Meclis Erdoğan'ı uzun süre ayakta alkışladı.

Hartum Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora

Sonrasında Sudan'daki Hartum Üniversitesinde Fahri Doktora tevdi törenine katılan Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

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"Bugün Sayın Cumhurbaşkanına özellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan adaya geçtik. Orada TİKA'nın yaptığı malum Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.' dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

OYNAT 02:04 Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüs resmi temaslarına devam etmek üzere Sudan'dan Çad'a hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin ardından iki ülkeden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

Ziyaret, iki ülke arasında mevcut, köklü tarihsel, kültürel ve sosyal bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerinin derinleştirilmesinin yanısıra, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesi kapsamında gerçekleşmiştir.

Bağımsızlığından bu yana Sudan'a bir Türk Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ilk ziyaret olan bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydadeğer bir yükselişe işaret etmektedir. Yüksek güven ve karşılıklı anlayış ile kardeşlik ortamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kıymetli Türk-Sudan ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı istek temelinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için karşılıklı kararlılıklarını teyit ederek, ikili ilişkilerin tüm alanlarını derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişlerdir.

Sudan halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

İki Cumhurbaşkanı, ikili görüşmelere ek olarak, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurmayı kararlaştırmışlar ve ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır.

Eş-başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek Konsey, işbirliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Konsey bünyesinde, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur.

Özellikle bilim, teknoloji ve sanayi, tarımsal üretim, ormancılık, eğitim, turizm, çevre, radyo ve televizyon, KOBİ'ler, madencilik, ve ticaret ve ekonomik ortaklık alanlarında mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla belirli sayıda anlaşma imzalanmıştır.

Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında düzenlenen ekonomik foruma, Sudan'daki şirketler ve işadamlarının yanı sıra 150'den fazla Türk şirketi katılmıştır. İki Cumhurbaşkanı, ekonomik forumun sonunda hitapta bulunmuşlardır. Ziyaret programı, ekonomik ortaklığı teşvik etmek ve Osmanlı tarih mirasını anmanın yanısıra ticari içerikli anlaşmalar imzalanması amacıyla Port Sudan ve Savakin'i de içermiştir.

Ziyaret vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve liderliğine övgüyle kardeşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkenin en büyük madalyasını takdim etmiştir.

Aynı zamanda Hartum Üniversitesi de, ülkesinin ilham verici kalkınma modeline liderlik yapması yönündeki yapıcı gayretlerinin yanı sıra Sudan yönetimi ve sivil toplumu ile eğitim, sağlık, insani ve kalkınma yardımları alanlarında ortaklıklar kurması ve dünyada hak ve adalet konularına yönelik bölgesel ve uluslararası ölçekte ekonomik yardımları nedeniyle Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Doktora vermiştir.

İki Cumhurbaşkanı, ziyaret sırasında imzalanan anlaşma ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının, Türkiye ve Sudan halklarının çıkarlarına uygun olarak eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde ikili diyalogun daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etmişlerdir.

İki Cumhurbaşkanı, önemli uluslararası ve bölgesel konulardaki yaklaşımların benzerliğini göz önüne alarak, uluslararası forumlarda destek ve eşgüdümde bulunmayı vaat etmişlerdir.

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