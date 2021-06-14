Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Brükseldeki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Brükseldeki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
Erdoğan ve Macron

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12:00 sularında NATO Karargahı'na giriş yapmıştı.

KRİTİK GÖRÜŞME SIRADA

Öte yandan gözler ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi.

Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

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