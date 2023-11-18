Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail gerçeğini haykırması Alman medyasını rahatsız etti

Acil bir ateşkes çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in binlerce Filistinliyi öldürmeye bir an önce son vermesi gerektiğinin altını çizdi ve Almanya'dan dünyaya şu mesajları verdi: Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse, bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya 'İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden' bahsediyor.