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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail gerçeğini haykırması Alman medyasını rahatsız etti

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı basın toplantısında tüm dünyaya İsrail'in işlediği soykırımı bir kez daha haykırdı. Scholz'un yüzüne karşı konuşan Erdoğan "Borçluluk psikolojisi içinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum, bizim İsrail’e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyor." dedi. Erdoğan'ın çıkışından rahatsız olan Alman Bild gazetesi manşetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:40 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:42 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Alman Başbakan Olaf Scholz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Alman Başbakan Olaf Scholz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, burada önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.


Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti.


Steinmeier
ile görüştükten sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya gelen Başkan Erdoğan, buradan dünyaya "Filistin ve Gazze" konusunda net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı'nın gözlerinin içine bakarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Hristiyan olarak bu tablodan rahatsız mısınız?"


Acil bir ateşkes çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in binlerce Filistinliyi öldürmeye bir an önce son vermesi gerektiğinin altını çizdi ve Almanya'dan dünyaya şu mesajları verdi: Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse, bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya 'İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden' bahsediyor.



"İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyor"


Erdoğan, ayrıca Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe dikkat çekti ve "Borçluluk psikolojisi içinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum, bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyor." diye konuştu.


Alman medyası rahatsız oldu


İşte Erdoğan'ın çarpıcı gerçekleri Alman Başbakan ve dünya kamuoyunun gözleri önünde dile getirmesi Alman medyasını çılgına çevirdi.

Bu sözlerden rahatsız olan Alman Bild gazetesi Erdoğan'ı hedef gösterdi. Haddini aşan Bild, Erdoğan'ın sözlerini "Skandal" olarak niteledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya
#Steinmeier
6 dakika önce
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