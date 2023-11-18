Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail gerçeğini haykırması Alman medyasını rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Alman Başbakan Olaf Scholz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti.
"Hristiyan olarak bu tablodan rahatsız mısınız?"
Acil bir ateşkes çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in binlerce Filistinliyi öldürmeye bir an önce son vermesi gerektiğinin altını çizdi ve Almanya'dan dünyaya şu mesajları verdi: Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse, bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya 'İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden' bahsediyor.
"İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyor"
Erdoğan, ayrıca Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe dikkat çekti ve "Borçluluk psikolojisi içinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum, bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyor." diye konuştu.
Alman medyası rahatsız oldu
İşte Erdoğan'ın çarpıcı gerçekleri Alman Başbakan ve dünya kamuoyunun gözleri önünde dile getirmesi Alman medyasını çılgına çevirdi.
Bu sözlerden rahatsız olan Alman Bild gazetesi Erdoğan'ı hedef gösterdi. Haddini aşan Bild, Erdoğan'ın sözlerini "Skandal" olarak niteledi.