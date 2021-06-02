Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Mahmur Kampı açıklaması dış basında Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili sözleri dış basında geniş yer buldu. Dünya basını, Türkiye'nin operasyonlarını daha da genişletmeyi düşündüğünü belirterek, "Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

"Mahmur Kandil'in kuluçka yuvasıdır"

Erdoğan, “Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.

  • Mahmur Kampı nerede?
  • Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yer alıyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK’nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK’ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan’ın ifadelerini Türkiye’nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularına aktardı.

Reuters
Reuters

Reuters haber ajansı "Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi" ifadesini kullandı.

Jeruselam Post
Jeruselam Post

İsrail'in Jeruselam Post gazetesi, PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi" şeklinde okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Dağdaki PKK ile mi anayasa hazırlayacaksınız?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Dağdaki PKK ile mi anayasa hazırlayacaksınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek? Hazırlayacakları anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Burası düşündürücüdür. Milli ve yerlilik yok. Dağdaki PKK ile mi onların uzantıları ile mi anayasa metni hazırlayacaksınız? Anayasa dediğiniz zaman milli ve yerli olması şart' dedi.
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