Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Şuşa ziyaretinden Ermenistan rahatsız oldu Ziyareti kınıyoruz
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinden Ermenistan rahatsız oldu: Ziyareti kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'yı ziyaret etti. Söz konusu ziyarete ilişkin Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyareti şiddetle kınıyoruz" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Şuşa ziyaretinden Ermenistan rahatsız oldu: Ziyareti kınıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluştu.

Erdoğan, burada İlham Aliyev'den şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Şuşa’da buluştu
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Aliyev burada, Ermenistan güçleri ile girilen çatışmadan bahsetti ve Şuşa’dan zaferle ayrılmanın verdiği mutluluğu bir kez daha anlattı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Şuşa’da buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluştu. Erdoğan, burada İlham Aliyev'den şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ermenistan rahatsız oldu: Ziyareti kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dağlık Karabağ temasları iseErmenistan'ı rahatsız etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Aliyev’in Azerbaycan işgali altındaki Ermeni kültür ve tarih merkezi Şuşa’ya gerçekleştirdiği ortak ziyareti şiddetle kınıyoruz." denildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı
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İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunduğu Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli bölgesinde buluştu.

Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarına başladı.

Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrinde resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, askeri kıtayı selamladı.
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