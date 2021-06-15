Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinden Ermenistan rahatsız oldu: Ziyareti kınıyoruz

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama: Yol üzerinde karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'den resmi ziyarette bulunduğu Şuşa'ya gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fuzuli bölgesinde buluştu.



Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.