Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a iniş yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan'ı, Washington Büyükelçisi Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ABD Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Haber Merkezi 12 Kasım 2019, 23:24 Son Güncelleme: 12 Kasım 2019, 23:36 AA