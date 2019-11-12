Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın uçağı Washingtona iniş yaptı
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan'ı, Washington Büyükelçisi Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ABD Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

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